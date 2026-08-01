Нападающий «Акрона» Дмитриев вместе с отцом отметил дебютный гол в РПЛ

Нападающий тольяттинского «Акрона» Арсений Дмитриев отличился на 29-й минуте матча 2-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с казанским «Рубином» (1:2). 19-летний форвард отметил дебютный гол в чемпионате России вместе со своим отцом.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть его можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

Дмитриев выступает за красно-чёрных с 2024 года. За это время футболист провёл 22 матча за клуб во всех турнирах, ранее забив один раз в Кубке России.

В следующем туре «Акрон» встретится с московским «Локомотивом» (8 августа), а «Рубин» проведёт матч с «Оренбургом» (9 августа).