«Реал» — «Фиорентина»: стартовые составы команд на товарищеский матч

Сегодня, 1 августа, состоится товарищеский матч в рамках подготовки к сезону-2026/2027, в котором встретятся мадридский «Реал» и «Фиорентина». Игра пройдёт на стадионе «Вертерзее» в австрийском Клагенфурте. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд

«Реал»: Лунин, Александер-Арнольд, Мартинес, Ривас, Каррерас, Камавинга, Вальверде, Гюлер, Думфрис, Кириа, Эндрик.

«Фиорентина»: де Хеа, Хименес, Дрэгушин, Виери, Раньери, Мандрагора, Улаи, Ндур, Атта, Гудмундссон, Пикколи.

По итогам минувшего сезона чемпионата Испании «Королевский клуб» набрал 86 очков и занял второе место, уступив «Барселоне» с 94 очками. По результатам прошедшего сезона чемпионата Италии «Фиорентина» заработала 42 очка и расположилась на 15-й строчке.