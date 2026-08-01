«Реал» — «Фиорентина»: стартовые составы команд на товарищеский матч

Сегодня, 1 августа, состоится товарищеский матч в рамках подготовки к сезону-2026/2027, в котором встретятся мадридский «Реал» и «Фиорентина». Игра пройдёт на стадионе «Вертерзее» в австрийском Клагенфурте. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Стартовые составы команд
«Реал»: Лунин, Александер-Арнольд, Мартинес, Ривас, Каррерас, Камавинга, Вальверде, Гюлер, Думфрис, Кириа, Эндрик.
«Фиорентина»: де Хеа, Хименес, Дрэгушин, Виери, Раньери, Мандрагора, Улаи, Ндур, Атта, Гудмундссон, Пикколи.
По итогам минувшего сезона чемпионата Испании «Королевский клуб» набрал 86 очков и занял второе место, уступив «Барселоне» с 94 очками. По результатам прошедшего сезона чемпионата Италии «Фиорентина» заработала 42 очка и расположилась на 15-й строчке.
- 1 августа 2026
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