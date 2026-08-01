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«Динамо» Мх — «Локомотив»: Раков с паса Батракова открыл счёт на 31-й минуте

«Динамо» Мх — «Локомотив»: Раков с паса Батракова открыл счёт на 31-й минуте
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В эти минуты проходит матч 2-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются махачкалинское «Динамо» и московский «Локомотив». Команды играют на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске. В качестве главного арбитра встречи выступает Сергей Карасёв. На момент написания новости счёт 1:0 в пользу железнодорожников. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 2-й тур
01 августа 2026, суббота. 18:30 МСК
Динамо Мх
Махачкала
2-й тайм
1 : 1
Локомотив М
Москва
0:1 Раков – 31'     1:1 Миро – 57'    

На 31-й минуте нападающий Вадим Раков с паса полузащитника Алексея Батракова открыл счёт в матче.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть его можно в сообществе «Матч Премьер» в социальной сети «ВКонтакте».

В следующем туре дагестанская команда проведёт матч с московским «Динамо» (9 августа), а железнодорожники встретятся с «Акроном» (8 августа). После 1-го тура РПЛ «Динамо» Махачкала набрало три очка и занимает пятое место. «Локомотив» заработал одно очко и располагается на девятой строчке.

Календарь матчей Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027
Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027
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