«Родина» пропустила семь голов в двух турах РПЛ — это второй худший результат в истории
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Московская «Родина» уступила «Ростову» со счётом 2:4 в матче 2-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027. Таким образом, столичный клуб пропустил семь мячей в двух стартовых турах дебютного для себя сезона чемпионата России, что является вторым худшим результатом в истории турнира. Об этом сообщает телеграм-канал Opta Sports.
Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 2-й тур
31 июля 2026, пятница. 20:00 МСК
Родина
Москва
Окончен
2 : 4
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Посо – 4' 1:1 Комаров – 16' 1:2 Крижан – 52' 1:3 Лангович – 56' 2:3 Сако – 74' 2:4 Шанталий – 90'
Антирекорд принадлежит санкт-петербургскому «Зенит». В сезоне-1992 сине-бело-голубые пропустили 10 голов в двух стартовых турах чемпионата России. По итогам дебютного сезона команда вылетела из высшего дивизиона. В том же году семь мячей за две встречи пропустили «Крылья Советов», но самарский клуб избежал вылета.
«Родина» без очков занимает 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
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