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«Родина» пропустила семь голов в двух турах РПЛ — это второй худший результат в истории

«Родина» пропустила семь голов в двух турах РПЛ — это второй худший результат в истории
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Московская «Родина» уступила «Ростову» со счётом 2:4 в матче 2-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027. Таким образом, столичный клуб пропустил семь мячей в двух стартовых турах дебютного для себя сезона чемпионата России, что является вторым худшим результатом в истории турнира. Об этом сообщает телеграм-канал Opta Sports.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 2-й тур
31 июля 2026, пятница. 20:00 МСК
Родина
Москва
Окончен
2 : 4
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Посо – 4'     1:1 Комаров – 16'     1:2 Крижан – 52'     1:3 Лангович – 56'     2:3 Сако – 74'     2:4 Шанталий – 90'    

Антирекорд принадлежит санкт-петербургскому «Зенит». В сезоне-1992 сине-бело-голубые пропустили 10 голов в двух стартовых турах чемпионата России. По итогам дебютного сезона команда вылетела из высшего дивизиона. В том же году семь мячей за две встречи пропустили «Крылья Советов», но самарский клуб избежал вылета.

«Родина» без очков занимает 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

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