«Родина» пропустила семь голов в двух турах РПЛ — это второй худший результат в истории

Московская «Родина» уступила «Ростову» со счётом 2:4 в матче 2-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027. Таким образом, столичный клуб пропустил семь мячей в двух стартовых турах дебютного для себя сезона чемпионата России, что является вторым худшим результатом в истории турнира. Об этом сообщает телеграм-канал Opta Sports.

Антирекорд принадлежит санкт-петербургскому «Зенит». В сезоне-1992 сине-бело-голубые пропустили 10 голов в двух стартовых турах чемпионата России. По итогам дебютного сезона команда вылетела из высшего дивизиона. В том же году семь мячей за две встречи пропустили «Крылья Советов», но самарский клуб избежал вылета.

«Родина» без очков занимает 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.