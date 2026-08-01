«Манчестер Юнайтед» одержал волевую победу над «Атлетико» Мадрид в товарищеском матче

Завершился товарищеский матч в рамках подготовки к сезону-2026/2027 между английским «Манчестер Юнайтед» и испанским «Атлетико» Мадрид. Команды играли на стадионе «Строберри Арена» в Стокгольме, Швеция. Волевую победу со счётом 2:1 одержали футболисты английской команды.

На пятой минуте полузащитник Арнау Ортис вывел «матрасников» вперёд. На 53-й минуте нападающий «Манчестер Юнайтед» Брайан Мбемо восстановил равенство в счёте, реализовав пенальти. На 74-й минуте Мбемо оформил дубль и принёс англичанам победу.

В 1-м туре английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» сыграет с новичком лиги «Халл Сити». Встреча запланирована на субботу, 22 августа. «Атлетико» в стартовом туре испанской Ла Лиги примет на своём поле «Малагу» в среду, 19 августа.