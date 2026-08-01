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Манчестер Юнайтед — Атлетико Мадрид, результат матча 1 августа 2026, счет 2:1, товарищеский матч

«Манчестер Юнайтед» одержал волевую победу над «Атлетико» Мадрид в товарищеском матче
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Завершился товарищеский матч в рамках подготовки к сезону-2026/2027 между английским «Манчестер Юнайтед» и испанским «Атлетико» Мадрид. Команды играли на стадионе «Строберри Арена» в Стокгольме, Швеция. Волевую победу со счётом 2:1 одержали футболисты английской команды.

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
01 августа 2026, суббота. 16:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
Окончен
2 : 1
Атлетико М
Мадрид, Испания
0:1 Ортис – 5'     1:1 Мбемо – 53'     2:1 Мбемо – 74'    

На пятой минуте полузащитник Арнау Ортис вывел «матрасников» вперёд. На 53-й минуте нападающий «Манчестер Юнайтед» Брайан Мбемо восстановил равенство в счёте, реализовав пенальти. На 74-й минуте Мбемо оформил дубль и принёс англичанам победу.

В 1-м туре английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» сыграет с новичком лиги «Халл Сити». Встреча запланирована на субботу, 22 августа. «Атлетико» в стартовом туре испанской Ла Лиги примет на своём поле «Малагу» в среду, 19 августа.

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