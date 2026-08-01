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Ленинградец — Сочи, результат матча 1 августа 2026, счет 2:1, 4-й тур Первой лиги 2026/2027

«Сочи» уступил «Ленинградцу» в Первой лиге. У команды Осинькина одна победа за четыре тура
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Завершился матч 4-го тура Лиги Pari сезона-2026/2027, в котором встречались «Ленинградец» и «Сочи». Игра проходила на стадионе «Рощино-Арена» в Рощине. В качестве главного арбитра выступил Артур Сагдиев. Победу со счётом 2:1 одержала команда хозяев поля.

Россия — Лига Pari . 4-й тур
01 августа 2026, суббота. 16:00 МСК
Ленинградец
Ленинградская область
Окончен
2 : 1
Сочи
Сочи
1:0 Кулишев – 64'     2:0     2:1 Калинин – 84'    
Удаления: Родин – 72' / Игнатов – 72'

Счёт открыл нападающий хозяев поля Артём Кулишев во втором тайме, на 64-й минуте. На 72-й минуте с поля были удалены полузащитник «Ленинградца» Даниил Родин и хавбек гостей Михаил Игнатов. На 81-й минуте защитник «Сочи» Игорь Калинин отправил мяч в ворота своей команды. На 84-й минуте Калинин отыграл один мяч для команды гостей.

Подопечные Игоря Осинькина набрали четыре очка и занимают 11-е место в турнирной таблице Первой лиги. «Ленинградец» с четырьмя очками располагается на девятой строчке.

Календарь Первой лиги сезона-2026/2027
Турнирная таблица Первой лиги сезона-2026/2027
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