«Сочи» уступил «Ленинградцу» в Первой лиге. У команды Осинькина одна победа за четыре тура

Завершился матч 4-го тура Лиги Pari сезона-2026/2027, в котором встречались «Ленинградец» и «Сочи». Игра проходила на стадионе «Рощино-Арена» в Рощине. В качестве главного арбитра выступил Артур Сагдиев. Победу со счётом 2:1 одержала команда хозяев поля.

Счёт открыл нападающий хозяев поля Артём Кулишев во втором тайме, на 64-й минуте. На 72-й минуте с поля были удалены полузащитник «Ленинградца» Даниил Родин и хавбек гостей Михаил Игнатов. На 81-й минуте защитник «Сочи» Игорь Калинин отправил мяч в ворота своей команды. На 84-й минуте Калинин отыграл один мяч для команды гостей.

Подопечные Игоря Осинькина набрали четыре очка и занимают 11-е место в турнирной таблице Первой лиги. «Ленинградец» с четырьмя очками располагается на девятой строчке.