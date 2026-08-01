Возинья переходит в «Беркан», марокканский клуб перехватил вратаря у «Коло-Коло» — 433

40-летний голкипер сборной Кабо-Верде Возинья перейдёт в марокканский «Беркан». Как сообщает аккаунт 433 в соцсети, африканский клуб перехватил вратаря у чилийского «Коло-Коло», который уже успел анонсировать трансфер одного из героев чемпионата мира — 2026.

По данным источника, Возинья уже был заявлен за «Коло-Коло», но изменил свои планы и сейчас обсуждает последние детали перехода в марокканскую команду.

Изначально Возинья должен был прибыть в Сантьяго во вторник, но его приезд был перенесён на среду. Затем его перенесли на четверг, но вратарь так и не приехал, что открыло ему путь в Марокко.