ЦСКА не смог победить «Крылья Советов» в матче 2-го тура РПЛ-2026/2027

Завершился матч 2-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги, в котором встречались ЦСКА и «Крылья Советов». Игра прошла на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Евгений Буланов из Саранска. Матч завершился вничью со счётом 1:1.

На 32-й минуте счёт открыл полузащитник ЦСКА Матия Попович. Полузащитник «Крыльев Советов» Максим Витюгов сравнял счёт на 63-й минуте. В оставшееся время матча команды не отметились результативными действиями — 1:1.

В следующем туре красно-синие встретятся с «Ростовом» (8 августа), а самарская команда проведёт матч с «Балтикой» (8 августа).

После 2-го тура РПЛ ЦСКА набрал четыре очка и возглавил турнирную таблицу. «Крылья Советов» заработали два очка и располагаются на девятой строчке.