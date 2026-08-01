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ЦСКА — Крылья Советов: результат матча 1 августа 2026, счет 1:1, 1-й тур РПЛ сезона-2026/2027

ЦСКА не смог победить «Крылья Советов» в матче 2-го тура РПЛ-2026/2027
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Завершился матч 2-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги, в котором встречались ЦСКА и «Крылья Советов». Игра прошла на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Евгений Буланов из Саранска. Матч завершился вничью со счётом 1:1.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 2-й тур
01 августа 2026, суббота. 16:15 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 1
Крылья Советов
Самара
1:0 Попович – 32'     1:1 Витюгов – 62'    

На 32-й минуте счёт открыл полузащитник ЦСКА Матия Попович. Полузащитник «Крыльев Советов» Максим Витюгов сравнял счёт на 63-й минуте. В оставшееся время матча команды не отметились результативными действиями — 1:1.

В следующем туре красно-синие встретятся с «Ростовом» (8 августа), а самарская команда проведёт матч с «Балтикой» (8 августа).

После 2-го тура РПЛ ЦСКА набрал четыре очка и возглавил турнирную таблицу. «Крылья Советов» заработали два очка и располагаются на девятой строчке.

Календарь РПЛ сезона-2026/2027
Турнирная таблица РПЛ сезона-2026/2027
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