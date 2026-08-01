«Артета его обожает». The Athletic — о возможном переходе Винисиуса из «Реала» в «Арсенал»

СМИ со ссылкой на человека, знакомого с позицией главного тренера «Арсенала» Микеля Артеты, раскрыли мнение испанца о возможном переходе в лондонский клуб вингера мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора.

«Микель Артета его обожает. Если он не продлит контракт, мы будем претендовать на него», — приводит слова человека из окружения Артеты издание The Athletic.

Контракт Винисиуса с «Реалом» истекает через год. Ранее сообщалось, что стороны не могут прийти к соглашению об условиях новой сделки. Сообщалось, что «канониры» являются главными претендентами на подписание бразильца, если соглашение о новом контракте не будет достигнуто.