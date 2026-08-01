«Мы готовы сыграть в открытый футбол». Евсеев — перед матчем с «Локомотивом»

Главный тренер махачкалинского «Динамо» Вадим Евсеев высказался перед матчем 2-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с московским «Локомотивом». Игра пройдёт сегодня, 1 августа, начало — в 18:30 мск.

— Какое настроение у команды и у вас?

— Рабочее.

— В каком контексте?

— В положительном.

— В каком компоненте команде нужно добавить?

— Можете расшифровать слово «компонент»?

— Усилить оборону или перестроить как‑то фланги, что‑то поменять.

— Видите, кто‑то всё же разбирается в футболе. Главное — не дать «Локомотиву» проводить быстрые атаки. У них группа быстрых игроков. Нужно лишить их пространства. Мы готовы сыграть в открытый футбол, готовы поддержать ту скорость и энергию, которая есть у соперника, — сказал Евсеев в эфире «Матч ТВ».

После 1-го тура РПЛ «Динамо» Махачкала набрало три очка и занимает шестое место. «Локомотив» заработал одно очко и располагается на 11-й строчке.