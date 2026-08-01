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«Мы готовы сыграть в открытый футбол». Евсеев — перед матчем с «Локомотивом»

«Мы готовы сыграть в открытый футбол». Евсеев — перед матчем с «Локомотивом»
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Главный тренер махачкалинского «Динамо» Вадим Евсеев высказался перед матчем 2-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с московским «Локомотивом». Игра пройдёт сегодня, 1 августа, начало — в 18:30 мск.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 2-й тур
01 августа 2026, суббота. 18:30 МСК
Динамо Мх
Махачкала
2-й тайм
1 : 1
Локомотив М
Москва
0:1 Раков – 31'     1:1 Миро – 57'    

— Какое настроение у команды и у вас?
— Рабочее.

— В каком контексте?
— В положительном.

— В каком компоненте команде нужно добавить?
— Можете расшифровать слово «компонент»?

— Усилить оборону или перестроить как‑то фланги, что‑то поменять.
— Видите, кто‑то всё же разбирается в футболе. Главное — не дать «Локомотиву» проводить быстрые атаки. У них группа быстрых игроков. Нужно лишить их пространства. Мы готовы сыграть в открытый футбол, готовы поддержать ту скорость и энергию, которая есть у соперника, — сказал Евсеев в эфире «Матч ТВ».

После 1-го тура РПЛ «Динамо» Махачкала набрало три очка и занимает шестое место. «Локомотив» заработал одно очко и располагается на 11-й строчке.

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