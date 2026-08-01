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Кардифф Сити — Рома, результат матча 1 августа 2026, счет 4:1, товарищеский матч

«Рома» разгромно проиграла «Кардифф Сити» из Чемпионшипа в товарищеском матче
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Завершился товарищеский матч в рамках подготовки к сезону-2026/2027 между «Кардифф Сити» и итальянской «Ромой». Команды играли на стадионе «Кардифф Сити» в Кардиффе, Уэльс. Разгромную победу со счётом 4:1 одержали хозяева поля.

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
01 августа 2026, суббота. 17:00 МСК
Кардифф Сити
Кардифф, Уэльс
Окончен
4 : 1
Рома
Рим, Италия
1:0 Эшфорд – 3'     2:0 Салех – 30'     3:0 Эшфорд – 39'     3:1 Дибала – 58'     4:1 Таннер – 64'    

На третьей минуте полузащитник Циан Эшфорд вывел «Кардифф Сити» вперёд. На 30-й минуте нападающий Юсеф Салех удвоил преимущество своей команды. На 35-й минуте форвард римлян Пауло Дибала не реализовал пенальти. На 39-й минуте Эшфорд оформил дубль. На 58-й минуте Дибала отыграл один мяч. На 64-й минуте защитник Олли Таннер забил четвёртый гол хозяев поля.

В 1-м туре итальянской Серии А «Рома» примет на своём поле «Фиорентину». Встреча состоится в понедельник, 24 августа. «Кардифф Сити» в стартовом туре английского Чемпионшипа сыграет дома с клубом «Рексем» в понедельник, 17 августа.

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