«Рома» разгромно проиграла «Кардифф Сити» из Чемпионшипа в товарищеском матче

Завершился товарищеский матч в рамках подготовки к сезону-2026/2027 между «Кардифф Сити» и итальянской «Ромой». Команды играли на стадионе «Кардифф Сити» в Кардиффе, Уэльс. Разгромную победу со счётом 4:1 одержали хозяева поля.

На третьей минуте полузащитник Циан Эшфорд вывел «Кардифф Сити» вперёд. На 30-й минуте нападающий Юсеф Салех удвоил преимущество своей команды. На 35-й минуте форвард римлян Пауло Дибала не реализовал пенальти. На 39-й минуте Эшфорд оформил дубль. На 58-й минуте Дибала отыграл один мяч. На 64-й минуте защитник Олли Таннер забил четвёртый гол хозяев поля.

В 1-м туре итальянской Серии А «Рома» примет на своём поле «Фиорентину». Встреча состоится в понедельник, 24 августа. «Кардифф Сити» в стартовом туре английского Чемпионшипа сыграет дома с клубом «Рексем» в понедельник, 17 августа.