Галактионов ответил на вопрос о будущем Карпукаса в «Локомотиве» перед игрой с «Динамо» Мх

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов ответил на вопрос о будущем полузащитника Артёма Карпукаса в составе железнодорожников перед матчем 2-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги, в котором москвичи встретятся с махачкалинским «Динамо».

«Если Карпукас в стартовом составе, значит, он игрок «Локомотива». Весь недельный микроцикл он провёл качественно, был вовлечён в игровые действия. Если бы это было не так, была бы соответствующая реакция. Артём очень ответственный, делает всё во благо», — сказал Галактионов в эфире «Матч ТВ».

Ранее в СМИ появилась информация об интересе к футболисту со стороны «Зенита».