Галактионов ответил на вопрос о будущем Карпукаса в «Локомотиве» перед игрой с «Динамо» Мх
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Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов ответил на вопрос о будущем полузащитника Артёма Карпукаса в составе железнодорожников перед матчем 2-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги, в котором москвичи встретятся с махачкалинским «Динамо».
Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 2-й тур
01 августа 2026, суббота. 18:30 МСК
Динамо Мх
Махачкала
2-й тайм
1 : 1
Локомотив М
Москва
0:1 Раков – 31' 1:1 Миро – 57'
«Если Карпукас в стартовом составе, значит, он игрок «Локомотива». Весь недельный микроцикл он провёл качественно, был вовлечён в игровые действия. Если бы это было не так, была бы соответствующая реакция. Артём очень ответственный, делает всё во благо», — сказал Галактионов в эфире «Матч ТВ».
Ранее в СМИ появилась информация об интересе к футболисту со стороны «Зенита».
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