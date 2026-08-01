Игрок «Крыльев Советов» Витюгов: могли побеждать ЦСКА, но грех жаловаться

Полузащитник «Крыльев Советов» Максим Витюгов высказался после матча 2-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с ЦСКА. Хавбек самарского клуба отличился на 62-й минуте, встреча закончилась вничью со счётом 1:1.

«Михайло Баньяц хорошо выкатил мне. Осталось только в дальний попасть. Повезло. В концовке не смогли разыграть атаку «пять в три». Могли выигрывать, но в целом грех жаловаться. У ЦСКА тоже были моменты. 1:1 — закономерный результат. Но всегда хочется побеждать», — передаёт слова Витюгова корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

После 2-го тура РПЛ ЦСКА набрал четыре очка и возглавил турнирную таблицу. «Крылья Советов» заработали два очка и располагаются на девятой строчке.