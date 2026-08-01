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Игрок «Крыльев Советов» Витюгов: могли побеждать ЦСКА, но грех жаловаться

Игрок «Крыльев Советов» Витюгов: могли побеждать ЦСКА, но грех жаловаться
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Полузащитник «Крыльев Советов» Максим Витюгов высказался после матча 2-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с ЦСКА. Хавбек самарского клуба отличился на 62-й минуте, встреча закончилась вничью со счётом 1:1.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 2-й тур
01 августа 2026, суббота. 16:15 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 1
Крылья Советов
Самара
1:0 Попович – 32'     1:1 Витюгов – 62'    

«Михайло Баньяц хорошо выкатил мне. Осталось только в дальний попасть. Повезло. В концовке не смогли разыграть атаку «пять в три». Могли выигрывать, но в целом грех жаловаться. У ЦСКА тоже были моменты. 1:1 — закономерный результат. Но всегда хочется побеждать», — передаёт слова Витюгова корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

После 2-го тура РПЛ ЦСКА набрал четыре очка и возглавил турнирную таблицу. «Крылья Советов» заработали два очка и располагаются на девятой строчке.

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