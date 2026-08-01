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Нападающий ЦСКА Кармо прокомментировал ничью в матче с «Крыльями Советов»

Нападающий ЦСКА Кармо прокомментировал ничью в матче с «Крыльями Советов»
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Бразильский нападающий московского ЦСКА Энрике Кармо прокомментировал результат матча 2-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с самарскими «Крыльями Советов» (1:1).

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 2-й тур
01 августа 2026, суббота. 16:15 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 1
Крылья Советов
Самара
1:0 Попович – 32'     1:1 Витюгов – 62'    

«Был тяжёлый матч. У «Крыльев» хорошая команда. Мы провели неплохой поединок, но допустили ряд ошибок в атаке. Могли выигрывать с большим счётом. Хочу отметить самоотдачу команды. К сожалению, недобрали два очка. Но надо продолжать работать, сплачиваться. У нас важный матч во вторник с «Локомотивом», — передаёт слова Кармо корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

После 2-го тура РПЛ ЦСКА набрал четыре очка и возглавил турнирную таблицу. «Крылья Советов» заработали два очка и располагаются на девятой строчке.

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