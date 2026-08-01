Нападающий ЦСКА Кармо прокомментировал ничью в матче с «Крыльями Советов»

Бразильский нападающий московского ЦСКА Энрике Кармо прокомментировал результат матча 2-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с самарскими «Крыльями Советов» (1:1).

«Был тяжёлый матч. У «Крыльев» хорошая команда. Мы провели неплохой поединок, но допустили ряд ошибок в атаке. Могли выигрывать с большим счётом. Хочу отметить самоотдачу команды. К сожалению, недобрали два очка. Но надо продолжать работать, сплачиваться. У нас важный матч во вторник с «Локомотивом», — передаёт слова Кармо корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

После 2-го тура РПЛ ЦСКА набрал четыре очка и возглавил турнирную таблицу. «Крылья Советов» заработали два очка и располагаются на девятой строчке.