Энрике Кармо: Бориско отличный вратарь, он будет счастлив в ЦСКА

Футболист ЦСКА Энрике Кармо высказался о новичке команды голкипере Максиме Бориско после матча 2-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги, в котором армейцы сыграли вничью с самарскими «Крыльями Советов» (1:1).

«Бориско отличный вратарь. Надеюсь, его ждёт хорошее будущее. Он приехал, чтобы нам помогать. Уверен, он будет счастлив в футболке ЦСКА. Мы должны ему помочь, чтобы у него всё получилось», — передаёт слова Кармо корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

Во вторник, 28 июля, армейский клуб объявил о подписании контракта с Максимом Бориско на три года с возможностью продления на сезон.