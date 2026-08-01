15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Энрике Кармо: Бориско отличный вратарь, он будет счастлив в ЦСКА

Энрике Кармо: Бориско отличный вратарь, он будет счастлив в ЦСКА
Комментарии

Футболист ЦСКА Энрике Кармо высказался о новичке команды голкипере Максиме Бориско после матча 2-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги, в котором армейцы сыграли вничью с самарскими «Крыльями Советов» (1:1).

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 2-й тур
01 августа 2026, суббота. 16:15 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 1
Крылья Советов
Самара
1:0 Попович – 32'     1:1 Витюгов – 62'    

«Бориско отличный вратарь. Надеюсь, его ждёт хорошее будущее. Он приехал, чтобы нам помогать. Уверен, он будет счастлив в футболке ЦСКА. Мы должны ему помочь, чтобы у него всё получилось», — передаёт слова Кармо корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

Во вторник, 28 июля, армейский клуб объявил о подписании контракта с Максимом Бориско на три года с возможностью продления на сезон.

Материалы по теме
Нападающий ЦСКА Кармо прокомментировал ничью в матче с «Крыльями Советов»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android