Энрике Кармо: Бориско отличный вратарь, он будет счастлив в ЦСКА
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Футболист ЦСКА Энрике Кармо высказался о новичке команды голкипере Максиме Бориско после матча 2-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги, в котором армейцы сыграли вничью с самарскими «Крыльями Советов» (1:1).
Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 2-й тур
01 августа 2026, суббота. 16:15 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 1
Крылья Советов
Самара
1:0 Попович – 32' 1:1 Витюгов – 62'
«Бориско отличный вратарь. Надеюсь, его ждёт хорошее будущее. Он приехал, чтобы нам помогать. Уверен, он будет счастлив в футболке ЦСКА. Мы должны ему помочь, чтобы у него всё получилось», — передаёт слова Кармо корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.
Во вторник, 28 июля, армейский клуб объявил о подписании контракта с Максимом Бориско на три года с возможностью продления на сезон.
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