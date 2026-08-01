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Спартак — Локомотив, результат матча 1 августа 2026, счет 1:0, 15-й тур женской Суперлиги 2026

«Спартак» победил «Динамо» в матче 15-го тура женской Суперлиги
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Завершился матч 15-го тура женской Суперлиги, в котором играли московские «Спартак» и «Динамо». Встреча состоялась на стадионе «Академии «Спартак» имени Фёдора Черенкова» в Москве. В качестве главного арбитра выступила Анна Федина из Москвы. Победу в матче со счётом 1:0 праздновали футболистки «Спартака».

Россия — Суперлига (ж) . 15-й тур
01 августа 2026, суббота. 17:00 МСК
Спартак (ж)
Москва
Окончен
1 : 0
Динамо (ж)
Москва
1:0 Гживиньска – 79'    

Единственный мяч в этой встрече забила футболистка «Спартака» Габриэла Гживиньска на 79-й минуте.

После этой игры «Спартак» набрал 31 очко и располагается на третьей строчке в турнирной таблице женской Суперлиги, «Динамо» с 16 очками занимает шестое место. Возглавляет турнирную таблицу ЦСКА, у которого 37 очков.

В следующем туре «Спартак» на выезде сыграет с «Краснодаром» 8 августа, а «Динамо» в этот же день в домашнем матче встретится с «Ростовом».

Календарь матчей женской Суперлиги - 2026
Турнирная таблица женской Суперлиги – 2026
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