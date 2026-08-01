«Спартак» победил «Динамо» в матче 15-го тура женской Суперлиги

Завершился матч 15-го тура женской Суперлиги, в котором играли московские «Спартак» и «Динамо». Встреча состоялась на стадионе «Академии «Спартак» имени Фёдора Черенкова» в Москве. В качестве главного арбитра выступила Анна Федина из Москвы. Победу в матче со счётом 1:0 праздновали футболистки «Спартака».

Единственный мяч в этой встрече забила футболистка «Спартака» Габриэла Гживиньска на 79-й минуте.

После этой игры «Спартак» набрал 31 очко и располагается на третьей строчке в турнирной таблице женской Суперлиги, «Динамо» с 16 очками занимает шестое место. Возглавляет турнирную таблицу ЦСКА, у которого 37 очков.

В следующем туре «Спартак» на выезде сыграет с «Краснодаром» 8 августа, а «Динамо» в этот же день в домашнем матче встретится с «Ростовом».