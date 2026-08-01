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В Футбольной ассоциации Катара отреагировали на план Инфантино по продаже доли в ЧМ

В Футбольной ассоциации Катара отреагировали на план Инфантино по продаже доли в ЧМ
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В Футбольной ассоциации Катара отреагировали на план президента ФИФА Джанни Инфантино по продаже доли прав на чемпионат мира частным инвесторам. Ранее сообщалось, что ФИФА приняла решение отказаться от реализации этого плана.

«Мы приветствуем решение президента ФИФА Джанни Инфантино отозвать предложение. Хотя это предложение имеет свои достоинства, мы высоко оцениваем мудрость, проявленную в стремлении к единству среди ассоциаций-членов.

Футбольная ассоциация Катара всецело поддерживает усилия президента Инфантино по дальнейшему развитию и укреплению футбола во всём мире», — говорится в сообщении Футбольной ассоциации Катара на странице в социальной сети Х.

Инфантино разрабатывал план продажи, который потенциально способен принести ему лично десятки миллионов фунтов стерлингов, а переговоры велись с фигурами, близкими к администрации президента США Дональда Трампа. Ряд футбольных организаций и спортивных деятелей осудили такое решение.

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