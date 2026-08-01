«Реал» — «Фиорентина»: Эндрик открыл счёт на 12-й минуте

В эти минуты идёт товарищеский матч в рамках подготовки к сезону-2026/2027, в котором встречаются мадридский «Реал» и «Фиорентина». Игра проходит на стадионе «Вертерзее» в австрийском Клагенфурте. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Счёт в матче 1:0 в пользу «Реала».

Первый мяч в матче забил нападающий «Реала» Эндрик на 12-й минуте.

По итогам минувшего сезона чемпионата Испании «Королевский клуб» набрал 86 очков и занял второе место, уступив «Барселоне» с 94 очками. По результатам прошедшего сезона чемпионата Италии «Фиорентина» заработала 42 очка и расположилась на 15-й строчке.