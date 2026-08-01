«Не удовлетворён количеством набранных очков». Игдисамов — после матча с «Крыльями»

Главный тренер московского ЦСКА Дмитрий Игдисамов высказался после матча 2-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027 с «Крыльями Советов». Встреча закончилась вничью со счётом 1:1.

— Надо реализовывать моменты. Должен присутствовать инстинкт убийцы. Мы наиграли больше чем на один гол. Но, к сожалению, не забили.

— Можете оценить разницу между Матвеем Кисляком и Дмитрием Бариновым в опорной зоне?

— Кисляк мобильнее, а Баринов даёт больше баланса в обороне, Матвей из этой зоны больше разыгрывает мяч.

— Насколько удовлетворены результатами на старте?

— Не удовлетворён количеством набранных очков, хотелось бы шесть. Есть моменты, которые нужно доработать, — сказал Игдисамов в эфире «Матч ТВ».

После 2-го тура РПЛ ЦСКА набрал четыре очка и возглавил турнирную таблицу. «Крылья Советов» заработали два очка и располагаются на девятой строчке.