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«Не удовлетворён количеством набранных очков». Игдисамов — после матча с «Крыльями»

«Не удовлетворён количеством набранных очков». Игдисамов — после матча с «Крыльями»
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Главный тренер московского ЦСКА Дмитрий Игдисамов высказался после матча 2-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027 с «Крыльями Советов». Встреча закончилась вничью со счётом 1:1.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 2-й тур
01 августа 2026, суббота. 16:15 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 1
Крылья Советов
Самара
1:0 Попович – 32'     1:1 Витюгов – 62'    

— Надо реализовывать моменты. Должен присутствовать инстинкт убийцы. Мы наиграли больше чем на один гол. Но, к сожалению, не забили.

— Можете оценить разницу между Матвеем Кисляком и Дмитрием Бариновым в опорной зоне?
— Кисляк мобильнее, а Баринов даёт больше баланса в обороне, Матвей из этой зоны больше разыгрывает мяч.

— Насколько удовлетворены результатами на старте?
— Не удовлетворён количеством набранных очков, хотелось бы шесть. Есть моменты, которые нужно доработать, — сказал Игдисамов в эфире «Матч ТВ».

После 2-го тура РПЛ ЦСКА набрал четыре очка и возглавил турнирную таблицу. «Крылья Советов» заработали два очка и располагаются на девятой строчке.

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