35-летний Дэнни Уэлбек заключил контракт с «Челси»

35-летний английский нападающий Дэнни Уэлбек подписал контракт с лондонским «Челси».

«Челси» рад объявить о подписании контракта с Дэнни Уэлбеком из клуба Премьер-лиги «Брайтон энд Хоув Альбион».

Нападающий, сыгравший 42 матча за сборную Англии, подписал контракт до 2028 года и присоединится к команде Хаби Алонсо во время нашего предсезонного турне», — говорится в сообщении пресс-службы на официальном сайте «Челси».

Дэнни Уэлбек является воспитанником «Манчестер Юнайтед», за эту команду он выступал и на взрослом уровне. Помимо этого, в послужном списке футболиста есть «Арсенал», «Уотфорд» и другие клубы. Цвета «Брайтона» игрок защищал с 2020 года. В 40 матчах прошлого сезона Уэлбек забил 14 голов и отдал два ассиста.