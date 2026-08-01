«Балтика» — «Динамо» М: стартовые составы команд на матч 2-го тура РПЛ-2026/2027

Сегодня, 1 августа, состоится матч 2-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги, в котором сыграют калининградская «Балтика» и московское «Динамо». Встреча состоится на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. В качестве главного арбитра выступит Инал Танашев из Нальчика. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлай-трансляцию матча.

Стартовые составы команд.

«Балтика»: Латышонок, Варатынов, Гассама, Шнапцев, Андерсон, Бевеев, Мурид, Мендель, Титков, Максим Петров, Оффор.

«Динамо»: Расулов, Скопинцев, Осипенко, Зайдензаль, Рикардо, Бителло, Глебов, Фомин, Гомес, Тюкавин, Гладышев.

Перед этой игрой у «Балтики» нет набранных очков, команда располагается на 13-м месте в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства. «Динамо» с одним очком находится на 12-й строчке. В 1-м туре чемпионата России балтийцы уступили ЦСКА (1:2), а москвичи сыграли вничью с «Крыльями Советов» (0:0).