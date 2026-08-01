«Борнмут» объявил о трансфере защитника сборной Португалии

Португальский центральный защитник Антониу Силва продолжит карьеру в английской Премьер-лиге. 22-летний футболист перешёл из португальской «Бенфики» в «Борнмут». Об этом сообщила пресс-служба английской команды на официальном сайте.

Ранее СМИ сообщали, что фиксированная сумма сделки составит € 25 млн. Ещё € 5 млн предусмотрены в качестве бонусов. «Борнмут» стал первым иностранным клубом в карьере португальского футболиста.

Антониу Силва является воспитанником «Бенфики». За основную команду лиссабонского клуба он выступает с лета 2022 года. Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны «Милана».