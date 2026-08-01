Евгений Латышонок сыграет за «Балтику» в первом же матче после возвращения в клуб

Вратарь «Балтики» Евгений Латышонок выйдет в стартовом составе калининградской команды на матч 2-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо». 29 июля голкипер перешёл из «Зенита» в «Нижний Новгород», после чего на правах аренды до конца сезона отправился в «Балтику».

Встреча состоится на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. В качестве главного арбитра выступит Инал Танашев из Нальчика. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлай-трансляцию матча.

Стартовый состав «Балтики»: Латышонок, Варатынов, Гассама, Шнапцев, Андерсон, Бевеев, Мурид, Мендель, Титков, Максим Петров, Оффор.

Латышонок выступал за «Балтику» с 2019 по 2024 год. С калининградским клубом голкипер доходил до финала Кубка России в сезоне-2023/2024. За балтийцев голкипер провёл 127 матчей во всех турнирах, в 47 из которых отыграл «на ноль». По данным портала Тransfermarkt, трансферная стоимость футболиста составляет € 1,5 млн.