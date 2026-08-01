Главный тренер «Крыльев Советов» прокомментировал ничью с ЦСКА в матче 2-го тура РПЛ
Поделиться
Главный тренер «Крыльев Советов» Сергей Булатов прокомментировал ничью своей команды с ЦСКА в матче 2-го тура Альфа‑Банк Российской Премьер-Лиги (1:1).
Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 2-й тур
01 августа 2026, суббота. 16:15 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 1
Крылья Советов
Самара
1:0 Попович – 32' 1:1 Витюгов – 62'
— В первом тайме было тревожно у наших ворот. Пришлось в перерыве поменять расстановку игроков. Во втором тайме удовлетворены игрой команды.
— Почему у «Крыльев» вторые таймы получаются мощнее, чем первые?
— Не знаю, пока не проанализировали. Мы правильно делаем замены, футболисты, которые выходят на поле, усиливают игру, — сказал Булатов в эфире «Матч ТВ».
После 2-го тура РПЛ ЦСКА набрал четыре очка и возглавил турнирную таблицу. «Крылья Советов» заработали два очка и располагаются на девятой строчке.
Материалы по теме
Комментарии
- 1 августа 2026
-
19:53
-
19:52
-
19:46
-
19:43
-
19:39
-
19:37
-
19:32
-
19:29
-
19:25
-
19:23
-
19:17
-
19:10
-
19:08
-
19:05
-
18:56
-
18:52
-
18:49
-
18:45
-
18:42
-
18:30
-
18:22
-
18:20
-
18:15
-
18:09
-
17:57
-
17:55
-
17:50
-
17:45
-
17:42
-
17:38
-
17:25
-
17:20
-
16:55
-
16:53
-
16:50