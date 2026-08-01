15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Главный тренер «Крыльев Советов» прокомментировал ничью с ЦСКА в матче 2-го тура РПЛ

Главный тренер «Крыльев Советов» прокомментировал ничью с ЦСКА в матче 2-го тура РПЛ
Комментарии

Главный тренер «Крыльев Советов» Сергей Булатов прокомментировал ничью своей команды с ЦСКА в матче 2-го тура Альфа‑Банк Российской Премьер-Лиги (1:1).

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 2-й тур
01 августа 2026, суббота. 16:15 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 1
Крылья Советов
Самара
1:0 Попович – 32'     1:1 Витюгов – 62'    

— В первом тайме было тревожно у наших ворот. Пришлось в перерыве поменять расстановку игроков. Во втором тайме удовлетворены игрой команды.

— Почему у «Крыльев» вторые таймы получаются мощнее, чем первые?
— Не знаю, пока не проанализировали. Мы правильно делаем замены, футболисты, которые выходят на поле, усиливают игру, — сказал Булатов в эфире «Матч ТВ».

После 2-го тура РПЛ ЦСКА набрал четыре очка и возглавил турнирную таблицу. «Крылья Советов» заработали два очка и располагаются на девятой строчке.

Материалы по теме
«Не удовлетворён количеством набранных очков». Игдисамов — после матча с «Крыльями»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android