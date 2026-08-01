Главный тренер «Крыльев Советов» прокомментировал ничью с ЦСКА в матче 2-го тура РПЛ

Главный тренер «Крыльев Советов» Сергей Булатов прокомментировал ничью своей команды с ЦСКА в матче 2-го тура Альфа‑Банк Российской Премьер-Лиги (1:1).

— В первом тайме было тревожно у наших ворот. Пришлось в перерыве поменять расстановку игроков. Во втором тайме удовлетворены игрой команды.

— Почему у «Крыльев» вторые таймы получаются мощнее, чем первые?

— Не знаю, пока не проанализировали. Мы правильно делаем замены, футболисты, которые выходят на поле, усиливают игру, — сказал Булатов в эфире «Матч ТВ».

После 2-го тура РПЛ ЦСКА набрал четыре очка и возглавил турнирную таблицу. «Крылья Советов» заработали два очка и располагаются на девятой строчке.