«Брентфорд» подписал полузащитника Сангаре из «Ланса» за рекордную для клуба сумму

«Брентфорд» подписал контракт с полузащитником сборной Мали Мамаду Сангаре. Как сообщает пресс-служба английской команды, футболист был приобретён у французского «Ланса» за рекордную для клуба сумму. 24-летний игрок подписал пятилетний контракт с возможностью продления ещё на год.

«Мы давно следим за Мамаду. Он был у нас на примете, и мы очень хотели его заполучить», — приводит слова главного тренера «Брентфорда» Кита Эндрюса официальный сайт клуба.

В сезоне-2025/2026 Сангаре вошёл в символическую сборную французской Лиги 1. По данным СМИ, сумма трансфера составила € 48 млн. Ранее самым дорогим входящим трансфером «Брентфорда» считался вингер Данго Уаттара, перешедший минувшим летом из «Борнмута» за € 42,8 млн.