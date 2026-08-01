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«Реал» — «Фиорентина»: Пикколи сократил разрыв в счёте на 41-й минуте товарищеского матча

«Реал» — «Фиорентина»: Пикколи сократил разрыв в счёте на 41-й минуте
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В эти минуты идёт товарищеский матч в рамках подготовки к сезону-2026/2027, в котором встречаются мадридский «Реал» и «Фиорентина». Игра проходит на стадионе «Вертерзее» в австрийском Клагенфурте. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Счёт в матче 2:1 в пользу «Реала».

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
01 августа 2026, суббота. 19:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Перерыв
2 : 1
Фиорентина
Флоренция, Италия
1:0 Эндрик – 12'     2:0 Сирия – 24'     2:1 Пикколи – 41'    

Нападающий «Фиорентины» Роберто Пикколи сократил разрыв в счёте на 41-й минуте. Ранее первый мяч в матче забил нападающий «Реала» Эндрик на 12-й минуте. Форвард Алексис Сирия удвоил преимущество «сливочных» на 24-й минуте.

По итогам минувшего сезона чемпионата Испании «Королевский клуб» набрал 86 очков и занял второе место, уступив «Барселоне» с 94 очками. По результатам прошедшего сезона чемпионата Италии «Фиорентина» заработала 42 очка и расположилась на 15-й строчке.

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