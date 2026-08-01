«Нефтехимик» обыграл «Текстильщик» в 4-м туре Первой лиги

Завершился матч 4-го тура Лиги Pari сезона-2026/2027, в котором встречались «Нефтехимик» из Нижнекамска и «Текстильщик» из Иваново. Игра проходила на стадионе «Нефтехимик» в Нижнекамске. В качестве главного арбитра выступил Александр Машлякевич из Москвы. Победу со счётом 1:0 одержала команда хозяев поля.

Единственный гол в матче забил Василий Алейников. Полузащитник «Нефтехимика» отличился в начале встречи, на девятой минуте.

«Нефтехимик» набрал шесть очков и занимает восьмое место в турнирной таблице Первой лиги. «Текстильщик» с двумя очками располагается на 16-й строчке.

В следующем туре команда из Нижнекамска встретится с «Нижним Новгородом» (8 августа). В этот же день футболисты ивановского клуба сыграют с красноярским «Енисеем».