Вратарь Митрюшкин получил травму в матче «Динамо» Мх — «Локомотив», его заменил Лантратов

В эти минуты проходит матч 2-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются махачкалинское «Динамо» и московский «Локомотив». Команды играют на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске. В качестве главного арбитра встречи выступает Сергей Карасёв. На момент написания новости счёт 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 60-й минуте поле покинул вратарь железнодорожников Антон Митрюшкин. Травмированного вратаря заменил голкипер Илья Лантратов.

Ранее, на 31-й минуте, нападающий Вадим Раков с паса полузащитника Алексея Батракова открыл счёт в матче. На 57-й минуте ангольский форвард махачкалинцев Миро восстановил равенство в счёте.

В следующем туре дагестанская команда проведёт матч с московским «Динамо» (9 августа), а железнодорожники встретятся с «Акроном» (8 августа). После 1-го тура РПЛ «Динамо» Махачкала набрало три очка и занимает пятое место. «Локомотив» заработал одно очко и располагается на девятой строчке.