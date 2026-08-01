Акинфеев опубликовал пост после ничьей ЦСКА с «Крыльями Советов» во 2-м туре РПЛ

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев опубликовал пост после матча 2-го тура Альфа‑Банк Российской Премьер-Лиги, в котором его команда сыграла вничью с «Крыльями Советов» (1:1).

«Мне по-прежнему непривычно болеть за ребят с трибуны, но у моего восстановления есть и положительная сторона – я встретился с легендами нашего тренерского цеха Юрием Палычем, а также с мэтром театра и кино, человеком, на чьих фильмах я рос, – Игорем Ливановым», — написал Акинфеев в своём телеграм-канале.

Фото: Из личного архива Акинфеева

Фото: Из личного архива Акинфеева

Голкипер находится в системе армейцев с 1990 года и защищает цвета клуба более 35 лет. Футболист провёл за ЦСКА 818 официальных матчей, в которых 327 раз сыграл «на ноль». Акинфеев не играл из-за травмы с 4 апреля.