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Гонду пил из ведра, Песьяков обнимал Кисляка. Яркие фото ничьей в Москве

Гонду пил из ведра, Песьяков обнимал Кисляка. Яркие фото ничьей в Москве
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1 августа на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве состоялся матч 2-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги, в котором встречались ЦСКА и «Крылья Советов». В качестве главного арбитра встречи выступил Евгений Буланов из Саранска. Встреча завершилась вничью со счётом 1:1.

Лучшие кадры матча ЦСКА — «Крылья Советов» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

На 32-й минуте счёт открыл полузащитник ЦСКА Матия Попович. На 63-й минуте полузащитник «Крыльев Советов» Максим Витюгов забил ответный мяч. В оставшееся время матча команды не отметились результативными действиями — 1:1.

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