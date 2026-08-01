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Игрок ЦСКА Кармо: Жуан из «Гёзтепе» разговаривал с нами — всей душой болею за его переход

Игрок ЦСКА Кармо: Жуан из «Гёзтепе» разговаривал с нами — всей душой болею за его переход
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Футболист ЦСКА Энрике Кармо высказался о потенциальном новичке армейского клуба Жуане Сантосе из «Гёзтепе».

«Жуан Сантос разговаривал с нами. Спросил, как функционирует клуб, как здесь всё устроено. Он же играет в чемпионате Турции — там другой футбол. Я, по сути, читаю новости, как и вы. Не знаю, придёт ли он в ЦСКА или нет. Надеюсь, у него получится этот переход. Если он сюда придёт, уверен, он будет счастлив. Я всей душой болею за то, чтобы Жуан к нам присоединился», — сказал Кармо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Ранее СМИ сообщали об интересе ЦСКА к футболисту. В 32 матчах прошлого клубного сезона Сантос забил 11 голов и отдал пять результативных передач. Трансферная стоимость игрока оценивается в € 12 млн.

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