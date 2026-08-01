Тренер ЦСКА Игдисамов высказался о трансфере и вероятном игровом времени Бориско

Главный тренер московского ЦСКА Дмитрий Игдисамов прокомментировал трансфер вратаря Максима Бориско из калининградской «Балтики». Армейский клуб подписал с 26-летним голкипером трёхлетний контракт с возможностью пролонгации ещё на один сезон.

— Как оцените подписание Бориско?

— Великолепно. Мы знали, кого подписывали. В его уровне мы не сомневаемся.

Я не делю голкиперов на категории: кубковый вратарь, голкипер чемпионата. Первый номер — Акинфеев. Второй вратарь — Слава Тороп, но пока он первый, раз Игорь Владимирович травмирован, а Бориско страхует. Все получат своё игровое время.

— Талалаев сказал, что без Бориско «Балтика» будет бороться за выживание. Согласны ли вы, что Андрей Викторович поднял акции Максима и что ему ничего не надо доказывать в ЦСКА?

— Слова Андрея Викторовича на нас никак не влияют. Это его мнение. Возможно, доля правды в его словах есть. Макса я знаю с 14–15 лет. Когда я был в «Рубине», Бориско был в «Кубани». Когда осуществлялся переход, у нас состоялся разговор, чтобы не было недосказанности. Ему всё было объявлено, он ответил, что ко всему готов и готов конкурировать, — приводит слова Игдисамова «Матч ТВ».

В минувшем сезоне Бориско провёл 23 встречи за «Балтику» во всех турнирах, занял второе место по количеству «сухих» матчей в Российской Премьер-Лиге (14), а также получил вызов в сборную России.