«Локомотив» проиграл махачкалинскому «Динамо» во 2-м туре РПЛ

Завершился матч 2-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги, в котором встречались махачкалинское «Динамо» и московский «Локомотив». Команды играли на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске. В качестве главного арбитра встречи выступил Сергей Карасёв. Волевую победу со счётом 2:1 одержали хозяева поля.

На 31-й минуте нападающий Вадим Раков с паса полузащитника Алексея Батракова открыл счёт в матче. На 57-й минуте ангольский форвард махачкалинцев Миро восстановил равенство в счёте. На 73-й минуте полузащитник Никита Глушков вывел «Динамо» вперёд.

В следующем туре дагестанская команда проведёт матч с московским «Динамо» (9 августа), а железнодорожники встретятся с «Акроном» (8 августа). После двух туров у «Динамо» Махачкала шесть очков, а у «Локомотива» — одно.