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Динамо Махачкала — Локомотив, результат матча 1 августа 2026, счет 2:1, 2-й тур РПЛ 2026-2027

«Локомотив» проиграл махачкалинскому «Динамо» во 2-м туре РПЛ
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Завершился матч 2-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги, в котором встречались махачкалинское «Динамо» и московский «Локомотив». Команды играли на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске. В качестве главного арбитра встречи выступил Сергей Карасёв. Волевую победу со счётом 2:1 одержали хозяева поля.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 2-й тур
01 августа 2026, суббота. 18:30 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
2 : 1
Локомотив М
Москва
0:1 Раков – 31'     1:1 Миро – 57'     2:1 Глушков – 73'    

На 31-й минуте нападающий Вадим Раков с паса полузащитника Алексея Батракова открыл счёт в матче. На 57-й минуте ангольский форвард махачкалинцев Миро восстановил равенство в счёте. На 73-й минуте полузащитник Никита Глушков вывел «Динамо» вперёд.

В следующем туре дагестанская команда проведёт матч с московским «Динамо» (9 августа), а железнодорожники встретятся с «Акроном» (8 августа). После двух туров у «Динамо» Махачкала шесть очков, а у «Локомотива» — одно.

Календарь матчей Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027
Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2026/2027
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