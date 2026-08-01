Стало известно, что Игдисамов сказал игрокам ЦСКА после ничьей с «Крыльями Советов»

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов обратился к игрокам своей команды после матча 2-го тура Альфа‑Банк Российской Премьер-Лиги, в котором армейцы сыграли вничью с «Крыльями Советов» (1:1).

«Я благодарю всех за игру, за самоотдачу. Моменты надо реализовывать. Сколько мы сегодня создали, надо было забивать. Вот в этих ситуациях мы должны быть хищниками, киллерами. Есть момент – туда его! Не баловаться в штрафной, не прокатывать его, забить гол нужно. Это важно. Вот этот недостаток концентрации в завершающей стадии и в одном моменте, да, у нас перед воротами лишил нас сегодня двух очков. Это нам надо учесть. Значит, завтра восстановление, и уже готовимся к игре с «Локомотивом». Всё», — сказал Игдисамов в видео, опубликованном в телеграм-канале ЦСКА.

Видео доступно на странице ПФК ЦСКА в социальной сети «ВКонтакте».