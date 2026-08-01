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Стало известно, что Игдисамов сказал игрокам ЦСКА после ничьей с «Крыльями Советов»

Стало известно, что Игдисамов сказал игрокам ЦСКА после ничьей с «Крыльями Советов»
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Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов обратился к игрокам своей команды после матча 2-го тура Альфа‑Банк Российской Премьер-Лиги, в котором армейцы сыграли вничью с «Крыльями Советов» (1:1).

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 2-й тур
01 августа 2026, суббота. 16:15 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 1
Крылья Советов
Самара
1:0 Попович – 32'     1:1 Витюгов – 62'    

«Я благодарю всех за игру, за самоотдачу. Моменты надо реализовывать. Сколько мы сегодня создали, надо было забивать. Вот в этих ситуациях мы должны быть хищниками, киллерами. Есть момент – туда его! Не баловаться в штрафной, не прокатывать его, забить гол нужно. Это важно. Вот этот недостаток концентрации в завершающей стадии и в одном моменте, да, у нас перед воротами лишил нас сегодня двух очков. Это нам надо учесть. Значит, завтра восстановление, и уже готовимся к игре с «Локомотивом». Всё», — сказал Игдисамов в видео, опубликованном в телеграм-канале ЦСКА.

Видео доступно на странице ПФК ЦСКА в социальной сети «ВКонтакте».

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