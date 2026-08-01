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«Балтика» — «Динамо»: команды не открыли счёт в первом тайме в матче 2-го тура РПЛ 2026/2027

«Балтика» — «Динамо»: команды не открыли счёт в первом тайме
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В эти минуты идёт матч 2-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются калининградская «Балтика» и московское «Динамо». Игра проходит на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. В качестве главного арбитра выступает Инал Танашев из Нальчика. После первого тайма счёт в матче 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 2-й тур
01 августа 2026, суббота. 20:45 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
2 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Титков – 57'     2:0 Хиль – 75'     2:1 Гомес – 76'    

Команды не открыли счёт в первом тайме.

У «Балтики» нет набранных очков, команда располагается на 13-м месте в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства. «Динамо» с одним очком находится на 12-й строчке. В 1-м туре чемпионата России балтийцы уступили ЦСКА (1:2), а москвичи сыграли вничью с «Крыльями Советов» (0:0).

Календарь матчей РПЛ сезона-2026/2027
Турнирная таблица РПЛ сезона-2026/2027
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