Талалаев высказался о трансфере Бориско и выходе в старте Латышонка на матч 2-го тура РПЛ

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев высказался о трансфере голкипера Максима Бориско в ЦСКА и выходе в старте своей команды вратаря Евгения Латышонка на матч 2-го тура Альфа‑Банк РПЛ с московским «Динамо».

— На уходящей неделе совершилось значимое событие для команды — смена на вратарской позиции. Каковы ваши эмоции и как в связи с этим и в целом прошла подготовка к сегодняшней игре?

— Ну, эмоции я уже свои продемонстрировал. Сейчас, наверное, поздно, уже прошла неделя после этого. Сегодня Латышонок в воротах — это самое главное. Посмотрим, что нам эта игра покажет.

— Ваши три желания на сегодняшний матч, которые хотелось бы, чтобы сбылись. Есть такие есть, если не секрет.

— Победить, победить, победить, — сказал Талалаев в эфире «Матч ТВ».