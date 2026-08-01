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Талалаев высказался о трансфере Бориско и выходе в старте Латышонка на матч 2-го тура РПЛ

Талалаев высказался о трансфере Бориско и выходе в старте Латышонка на матч 2-го тура РПЛ
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Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев высказался о трансфере голкипера Максима Бориско в ЦСКА и выходе в старте своей команды вратаря Евгения Латышонка на матч 2-го тура Альфа‑Банк РПЛ с московским «Динамо».

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 2-й тур
01 августа 2026, суббота. 20:45 МСК
Балтика
Калининград
1-й тайм
0 : 0
Динамо М
Москва

— На уходящей неделе совершилось значимое событие для команды — смена на вратарской позиции. Каковы ваши эмоции и как в связи с этим и в целом прошла подготовка к сегодняшней игре?
— Ну, эмоции я уже свои продемонстрировал. Сейчас, наверное, поздно, уже прошла неделя после этого. Сегодня Латышонок в воротах — это самое главное. Посмотрим, что нам эта игра покажет.

— Ваши три желания на сегодняшний матч, которые хотелось бы, чтобы сбылись. Есть такие есть, если не секрет.
— Победить, победить, победить, — сказал Талалаев в эфире «Матч ТВ».

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