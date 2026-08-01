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Только Ямаль опережает Батракова по количеству голевых действий среди игроков до 23 лет

Только Ямаль опережает Батракова по количеству голевых действий среди игроков до 23 лет
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Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Батраков отдал голевую передачу в матче 2-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с махачкалинским «Динамо» (1:2). Таким образом, по количеству результативных действий среди футболистов до 23 лет в топ-10 лиг Европы российский хавбек уступает лишь нападающему «Барселоны» и сборной Испании Ламину Ямалю. Об этом сообщает телеграм-канал Opta Sports. Отсчёт ведётся с 2024 года, когда Батраков дебютировал в РПЛ.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 2-й тур
01 августа 2026, суббота. 18:30 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
2 : 1
Локомотив М
Москва
0:1 Раков – 31'     1:1 Миро – 57'     2:1 Глушков – 73'    

На счету испанского вингера 57 голевых действий. Российский футболист набрал 45 очков по «гол+пас», опередив Самуэля Агехову (41) из «Порту» и игрока «Манчестер Сити» Райана Шерки (40).

Батраков в минувшем сезоне провёл за команду 36 матчей во всех соревнованиях, забил 17 мячей и отдал 12 голевых передач. Контракт игрока с железнодорожниками рассчитан до 2029 года. Transfermarkt оценивает Алексея в € 28 млн.

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