Только Ямаль опережает Батракова по количеству голевых действий среди игроков до 23 лет

Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Батраков отдал голевую передачу в матче 2-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с махачкалинским «Динамо» (1:2). Таким образом, по количеству результативных действий среди футболистов до 23 лет в топ-10 лиг Европы российский хавбек уступает лишь нападающему «Барселоны» и сборной Испании Ламину Ямалю. Об этом сообщает телеграм-канал Opta Sports. Отсчёт ведётся с 2024 года, когда Батраков дебютировал в РПЛ.

На счету испанского вингера 57 голевых действий. Российский футболист набрал 45 очков по «гол+пас», опередив Самуэля Агехову (41) из «Порту» и игрока «Манчестер Сити» Райана Шерки (40).

Батраков в минувшем сезоне провёл за команду 36 матчей во всех соревнованиях, забил 17 мячей и отдал 12 голевых передач. Контракт игрока с железнодорожниками рассчитан до 2029 года. Transfermarkt оценивает Алексея в € 28 млн.