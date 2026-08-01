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Спартак Кс — Енисей, результат матча 1 августа 2026, счет 2:2, 4-й тур Первой лиги 2026/2027

Костромской «Спартак» и «Енисей» поделили очки в Первой лиге. Амур Калмыков сделал дубль
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Завершился матч 4-го тура Лиги Pari сезона-2026/2027, в котором встречались костромской «Спартак» и красноярский «Енисей». Игра проходила на стадионе «Арена Химки» в Химках. В качестве главного арбитра выступил Владислав Харитонов. Игра закончилась вничью со счётом 2:2.

Россия — Лига Pari . 4-й тур
01 августа 2026, суббота. 19:30 МСК
Спартак Кс
Кострома
Окончен
2 : 2
Енисей
Красноярск
1:0 Калмыков – 14'     1:1 Масловский – 32'     2:1 Калмыков – 59'     2:2 Тлехугов – 81'    

Счёт открыл нападающий красно-белых Амур Калмыков в начале встречи, на 14-й минуте. На 32-й минуте защитник красноярцев Александр Масловский сравнял счёт. Во втором тайме, на 59-й минуте, Калмыков оформил дубль и вывел вперёд свою команду. В конце встречи, на 81-й минуте, полузащитник «Енисея» Марат Тлехугов сделал счёт 2:2.

Костромской «Спартак» набрал восемь очков и занимает второе место в турнирной таблице Первой лиги. «Енисей» с семью очками располагается на пятой строчке.

Календарь Первой лиги сезона-2026/2027
Турнирная таблица Первой лиги сезона-2026/2027
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