Третий игрок «Реала» может перейти в «Фулхэм» вслед за Гонсало и Паласиосом — Marca

Полузащитник мадридского «Реала» Тьяго Питарч может перейти в «Фулхэм». Как сообщает издание Marca, лондонцы планируют приобрести воспитанника «сливочных» после трансферов нападающего Гонсало Гарсии и полузащитника Сесара Паласиоса из мадридского клуба за € 50 млн.

По данным источника, «дачники» не спешат с осуществлением трансфера, поскольку у них есть согласие на переход со стороны самого игрока. Испанец был бы рад воссоединиться с главным тренером Альваро Арбелоа, под руководством которого дебютировал за основу «Реала».

Сообщается, что ситуация с Питарчем в «Реале» изменилась после ухода из клуба Арбелоа. В предсезонке молодой игрок должен был находиться под руководством Моуринью, но идея клуба состоит в том, чтобы оставить его в составе молодёжной команды.