15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Третий игрок «Реала» может перейти в «Фулхэм» вслед за Гонсало и Паласиосом — Marca

Третий игрок «Реала» может перейти в «Фулхэм» вслед за Гонсало и Паласиосом — Marca
Комментарии

Полузащитник мадридского «Реала» Тьяго Питарч может перейти в «Фулхэм». Как сообщает издание Marca, лондонцы планируют приобрести воспитанника «сливочных» после трансферов нападающего Гонсало Гарсии и полузащитника Сесара Паласиоса из мадридского клуба за € 50 млн.

По данным источника, «дачники» не спешат с осуществлением трансфера, поскольку у них есть согласие на переход со стороны самого игрока. Испанец был бы рад воссоединиться с главным тренером Альваро Арбелоа, под руководством которого дебютировал за основу «Реала».

Сообщается, что ситуация с Питарчем в «Реале» изменилась после ухода из клуба Арбелоа. В предсезонке молодой игрок должен был находиться под руководством Моуринью, но идея клуба состоит в том, чтобы оставить его в составе молодёжной команды.

Материалы по теме
«Реал» взял юношу, «Челси» — защитника Франции, а «Интер» — Англии. Трансферы и слухи дня
«Реал» взял юношу, «Челси» — защитника Франции, а «Интер» — Англии. Трансферы и слухи дня
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android