Булыкин: «Локомотив» недооценил «Динамо» Махачкала — Евсеева надо похвалить за эту победу

Бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин высказался о поражении «Локомотива» от махачкалинского «Динамо» (1:2) во 2-м туре Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги. Команды играли на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске. В качестве главного арбитра встречи выступил Сергей Карасёв.

«Случилась недооценка соперника со стороны «Локомотива». А у «Динамо» Махачкала надо похвалить Евсеева. Он мне нравится и как тренер, и как человек. Команду — с победой, а «Локомотив» не смог сыграть надёжно и сконцентрированно. Забили хороший гол. Дальше нужно было играть в свой футбол. А получилось, что начали отдавать инициативу. «Динамо» Махачкала сейчас неплохо выглядит, сумело забить даже два гола. Тяжёлый выезд для «Локомотива». Следующая игра с ЦСКА в Кубке будет очень важной.

И трансфер Батракова мешает настроиться как ему самому, так и тренерскому штабу, и футболистам. Случился уход Воробьёва. Всё это влияет на результат. Мы уже видели такой «Локомотив». Сейчас всё стабилизируется. В клубе всегда грамотно относятся к трансферной политике. Думаю, «Локомотив» наладит игру и, самое главное, результат. Потому что прошло всего два тура РПЛ, а результата нет», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.