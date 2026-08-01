«Надо сфотографировать и на стену повесить». Евсеев — о лидерстве «Динамо» Мх в РПЛ

Главный тренер махачкалинского «Динамо» Вадим Евсеев отреагировал на то, что бело-голубые возглавляют турнирную таблицу Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги после матча 2-го тура с московским «Локомотивом» (2:1).

— Команда сейчас на первом месте. Она готова к борьбе за что‑то большее, чем выживание. Топ‑5, например?

— Да ладно? Надо сфотографировать и на стену повесить. Мы знаем наше место. Мы хотим выигрывать, добиваться положительного результата. Наши игроки растут. Касинтура вырос и ушёл в серьезную команду, Пальцев ушёл в команду‑чемпион. Их никто не знал. Табидзе ушёл, лидеры уходят, а команда остаётся, — приводит слова Евсеева «Матч ТВ».

В следующем туре дагестанская команда проведёт матч с московским «Динамо» (9 августа).