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«Надо сфотографировать и на стену повесить». Евсеев — о лидерстве «Динамо» Мх в РПЛ

«Надо сфотографировать и на стену повесить». Евсеев — о лидерстве «Динамо» Мх в РПЛ
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Главный тренер махачкалинского «Динамо» Вадим Евсеев отреагировал на то, что бело-голубые возглавляют турнирную таблицу Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги после матча 2-го тура с московским «Локомотивом» (2:1).

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 2-й тур
01 августа 2026, суббота. 18:30 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
2 : 1
Локомотив М
Москва
0:1 Раков – 31'     1:1 Миро – 57'     2:1 Глушков – 73'    

— Команда сейчас на первом месте. Она готова к борьбе за что‑то большее, чем выживание. Топ‑5, например?
— Да ладно? Надо сфотографировать и на стену повесить. Мы знаем наше место. Мы хотим выигрывать, добиваться положительного результата. Наши игроки растут. Касинтура вырос и ушёл в серьезную команду, Пальцев ушёл в команду‑чемпион. Их никто не знал. Табидзе ушёл, лидеры уходят, а команда остаётся, — приводит слова Евсеева «Матч ТВ».

В следующем туре дагестанская команда проведёт матч с московским «Динамо» (9 августа).

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