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Михаил Галактионов высказался о поражении «Локомотива» от «Динамо» Мх в РПЛ

Михаил Галактионов высказался о поражении «Локомотива» от «Динамо» Мх в РПЛ
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Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал поражение своих подопечных от махачкалинского «Динамо» (1:2) во 2-м туре Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги. Команды играли на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске. В качестве главного арбитра встречи выступил Сергей Карасёв.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 2-й тур
01 августа 2026, суббота. 18:30 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Окончен
2 : 1
Локомотив М
Москва
0:1 Раков – 31'     1:1 Миро – 57'     2:1 Глушков – 73'    

— Как оцените игру молодых футболистов?
— Не будем сейчас обсуждать кого‑то конкретно. Команда уступила, значит, все, включая тренерский штаб, сработали неважно. В то же время хочу поблагодарить ребят за самоотдачу — все выложились по полной.

— Зная результат, что бы вы исправили до начала матча?
— Не в плане футбола. Те шаги, которые необходимо правильно делать, не делают. К сожалению, пока нас не слышат, — сказал Галактионов в эфире «Матч ТВ».

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