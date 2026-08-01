Михаил Галактионов высказался о поражении «Локомотива» от «Динамо» Мх в РПЛ

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал поражение своих подопечных от махачкалинского «Динамо» (1:2) во 2-м туре Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги. Команды играли на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске. В качестве главного арбитра встречи выступил Сергей Карасёв.

— Как оцените игру молодых футболистов?

— Не будем сейчас обсуждать кого‑то конкретно. Команда уступила, значит, все, включая тренерский штаб, сработали неважно. В то же время хочу поблагодарить ребят за самоотдачу — все выложились по полной.

— Зная результат, что бы вы исправили до начала матча?

— Не в плане футбола. Те шаги, которые необходимо правильно делать, не делают. К сожалению, пока нас не слышат, — сказал Галактионов в эфире «Матч ТВ».