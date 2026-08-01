В КОНКАКАФ прокомментировали решение ФИФА о пересмотре плана по продаже доли в ЧМ

Конфедерация футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ) сделала заявление, в котором поприветствовала решение ФИФА отказаться от реализации плана главы организации Джанни Инфантино по продаже доли прав на чемпионат мира частным инвесторам.

«КОНКАКАФ и 41 входящая в её состав ассоциация приветствуют отказ от предложенного проекта ФИФА.

Конфедерация также выражает признательность её 41 ассоциации-члену и всему футбольному сообществу за мужество и единство, проявленные ими на этой неделе. В момент, требовавший принципиального лидерства, мы сплотились в защиту долгосрочных интересов футбола и принципов надлежащего управления. Это единство восторжествовало.

События последних дней выявили нечто, что теперь нельзя игнорировать: будущее чемпионата мира по футболу, величайшего достояния мирового футбола, определялось вне рамок всех существующих механизмов управления, без прозрачности, консультаций и соблюдения надлежащих процедур.

Предложение такого масштаба не дошло до этой стадии случайно. Это симптом того, что руководство перестало ставить футбол на первое место. Этот недавний односторонний и вопиющий акт неэффективного управления и руководства является следствием череды ошибок и подобного поведения. Необходим всесторонний анализ действий этого президента.

Эта обеспокоенность волнует не только КОНКАКАФ. Её разделяют многие конфедерации, ассоциации-члены и те, кто служит и любит футбол. Когда люди, которым доверено защищать игру, приходят к выводу, что больше не могут делать это изнутри, футбольная семья имеет право спросить, как такое предложение могло быть допущено к реализации и кто несёт за это ответственность.

ФИФА — это не частное предприятие. Это организация, созданная в доверительных интересах игры и её членов. Лица, назначенные для служения ей, несут ответственность.

В соответствии с полномочиями, предоставленными нашими ассоциациями-членами, члены Совета ФИФА в рамках КОНКАКАФ будут взаимодействовать напрямую и через Совет ФИФА для обеспечения надлежащего решения вопросов управления, подотчётности и лидерства посредством институтов и процедур, установленных в соответствии с Уставом ФИФА», — говорится в заявлении пресс-службы на официальной странице КОНКАКАФ в социальной сети Х.

Инфантино разрабатывал план продажи, который потенциально способен принести ему лично десятки миллионов фунтов стерлингов, а переговоры велись с фигурами, близкими к администрации президента США Дональда Трампа. Ряд футбольных организаций и спортивных деятелей осудили такое решение.