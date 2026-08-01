«Балтика» объявила о трансфере защитника из французского «Гренобля»

25-летний французский защитник Лорис Муйоколо перебрался из клуба «Гренобль», выступающего в Лиге 2, в «Балтику». Как сообщает пресс-служба калининградской команды, между клубами было достигнуто соглашение о трансфере, а с самим игроком был подписан четырёхлетний контракт — до лета 2030 года.

«Добро пожаловать в Калининград, Лорис», — говорится в сообщении пресс-службы «Балтики» в телеграм-канале.

Фото: ФК «Балтика»

Муйоколо является воспитанником клуба «Лорьян». За «Гренобль» он выступал с августа 2024 года. По данным СМИ, калининградцы заплатили за трансфер центрального защитника € 1 млн. «Балтика» стала первым зарубежным клубом в карьере француза.