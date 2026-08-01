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Балтика — Динамо М, результат матча 1 августа 2026, счет 2:1, 2-й тур РПЛ 2026/2027

«Балтика» обыграла московское «Динамо» в РПЛ. Хиль забил в первом матче после травмы
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Завершился матч 2-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги, в котором встречались калининградская «Балтика» и московское «Динамо». Игра проходила на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. В качестве главного арбитра выступил Инал Танашев из Нальчика. Победу в матче со счётом 2:1 праздновали команда хозяев поля.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 2-й тур
01 августа 2026, суббота. 20:45 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
2 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Титков – 57'     2:0 Хиль – 75'     2:1 Гомес – 76'    

Счёт открыл полузащитник «Балтики» Николай Титков во втором тайме, на 57-й минуте. На 75-й минуте вернувшийся после травмы нападающий балтийцев Брайан Хиль реализовал пенальти. На 76-й минуте форвард «Динамо» Артур Гомес отыграл один мяч для своей команды.

«Балтика» набрала три очка, команда располагается на восьмом месте в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства. «Динамо» с одним очком находится на 13-й строчке.

Календарь матчей РПЛ сезона-2026/2027
Турнирная таблица РПЛ сезона-2026/2027
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