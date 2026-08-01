«Балтика» обыграла московское «Динамо» в РПЛ. Хиль забил в первом матче после травмы

Завершился матч 2-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги, в котором встречались калининградская «Балтика» и московское «Динамо». Игра проходила на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде. В качестве главного арбитра выступил Инал Танашев из Нальчика. Победу в матче со счётом 2:1 праздновали команда хозяев поля.

Счёт открыл полузащитник «Балтики» Николай Титков во втором тайме, на 57-й минуте. На 75-й минуте вернувшийся после травмы нападающий балтийцев Брайан Хиль реализовал пенальти. На 76-й минуте форвард «Динамо» Артур Гомес отыграл один мяч для своей команды.

«Балтика» набрала три очка, команда располагается на восьмом месте в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства. «Динамо» с одним очком находится на 13-й строчке.