Круговой высказался после ничьей ЦСКА с «Крыльями Советов» во 2-м туре РПЛ
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Полузащитник московского ЦСКА Данил Круговой высказался после матча 2-го тура Альфа‑Банк Российской Премьер-Лиги, в котором его команда сыграла вничью с «Крыльями Советов» (1:1). Игра прошла на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Евгений Буланов из Саранска.
Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 2-й тур
01 августа 2026, суббота. 16:15 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 1
Крылья Советов
Самара
1:0 Попович – 32' 1:1 Витюгов – 62'
«Обидно очень отдать все силы и уйти с поля без трёх очков», — написал Круговой в своём телеграм-канале.
После 2-го тура РПЛ ЦСКА набрал четыре очка и занимает второе место в турнирной таблице. «Крылья Советов» заработали два очка и располагаются на девятой строчке.
В следующем туре красно-синие встретятся с «Ростовом» (8 августа), а самарская команда проведёт матч с «Балтикой» (8 августа).
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