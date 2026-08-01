Галактионов отреагировал на слухи об уходе игроков из «Локомотива» и травму Митрюшкина

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов отреагировал на слухи о возможном уходе из клуба ряда основных игроков, а также высказался о травме основного голкипера Антона Митрюшкина в матче 2-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с махачкалинским «Динамо» (1:2).

— Есть много разговоров об уходе футболистов, и сегодня Антон Митрюшкин получил травму. Насколько велики потери для команды?

— Слухи не добавляют хорошего настроения коллективу, каждый день всплывают слухи об уходе наших футболистов. Сейчас оценим, насколько серьёзная травма у Митрюшкина. Если лидер выпадет, будем подстраиваться. Обязательно в следующем матче нужно побеждать, — сказал Галактионов в эфире «Матч ТВ».

По данным СМИ, опорник «Локомотива» Артём Карпукас близок к переходу в «Зенит», а полузащитник Алексей Батраков может перейти в «Галатасарай». Ранее команду покинули хавбек Данил Пруцев и нападающий Дмитрий Воробьёв. Митрюшкин получил травму и был заменён во втором тайме с «Динамо» Мх.