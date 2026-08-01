Тренер «Рубина» Артига: мне бы хотелось, чтобы трансферное окно закрылось завтра

Главный тренер «Рубина» Франк Артига высказался по поводу возможных трансферов в команде. Ранее в СМИ появилась информация, что форвард казанской команды Мирлинд Даку близок к переходу в «Спартак».

— Мне бы хотелось, чтобы трансферное окно закрылось завтра. Всегда очень важна конкретика, нужно понимать, на кого можно рассчитывать. Поэтому непросто тренерам, когда нет конкретики по поводу того, кто приходит, кто уходит. Моя задача как тренера — извлекать максимальную эффективность из имеющихся боевых единиц. Важна конкретика по поводу состава.

— Если всё-таки Даку уходит, будет ли «Рубин» искать нового нападающего?

— У нас возникла ситуация, что на многих позициях нет игроков для ротации. Помимо этого, много игроков покинуло команду и есть позиции, которые нам необходимо усилить, — сказал Артига в видео, опубликованном в телеграм-канале «Рубина».