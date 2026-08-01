«Арсенал» разгромил «Жирону» с голами новичка Цолиса и 16-летнего Доумена

Завершился товарищеский матч в рамках подготовки к сезону-2026/2027 между английским «Арсеналом» и испанской «Жироной». Разгромную победу со счётом 4:1 праздновали игроки лондонского клуба.

На 16-й минуте немец Кай Хаверц вывел «Арсенал» вперёд. На 30-й минуте новичок «пушкарей» Христос Цолис удвоил преимущество своей команды. На 50-й минуте защитник «Жироны» Арнау Мартинес сократил отставание в счёте. На 53-й минуте 16-летний Макс Доумен забил третий мяч в ворота каталонцев. На 55-й минуте бразилец Габриэл Жезус установил окончательный счёт.

В 1-м туре английской Премьер-лиги «Арсенал» сыграет дома с новичком лиги «Ковентри». Встреча запланирована на пятницу, 21 августа. «Жирона» в стартовом туре испанской Ла Лиги 2 примет на своём поле «Леганес» в воскресенье, 16 августа.