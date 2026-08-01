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Президент Ла Лиги призвал Инфантино покинуть пост главы ФИФА

Президент Ла Лиги призвал Инфантино покинуть пост главы ФИФА
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Президент Ла Лиги Хавьер Тебас отреагировал на решение ФИФА отказаться от реализации плана главы организации по продаже доли прав на чемпионат мира частным инвесторам и призвал Джанни Инфантино покинуть занимаемую должность.

«Решение ФИФА отозвать предложение о приватизации своих соревнований – это хорошая новость. Однако было бы серьёзной ошибкой считать, что таким образом проблема управления организацией решена.

Конфедерации, национальные ассоциации, лиги, игроки и другие участники футбольного процесса не должны ограничиваться лишь этим решением и считать вопрос закрытым. Проблема гораздо глубже.

Неужели мы уже забыли об отмене красной карточки [Фоларина Балогуна] после политического вмешательства? О расследовании, открытом Конгрессом США, который потребовал выступления Джанни Инфантино в связи с серьёзными нарушениями? Об отказе от обвинений по историческим коррупционным делам в ФИФА? О скандальных ценах на билеты на чемпионат мира? О единоличных решениях по международному календарю, новым турнирам и форматам, которые принимались без полноценного диалога и согласования с заинтересованными сторонами?

Проблема никогда не заключалась только в одном конкретном предложении. Проблема – в самой модели управления, которая концентрирует власть в одних руках, ослабляет систему сдержек и ограничивает влияние тех, кого напрямую затрагивают принимаемые решения.

Поэтому я считаю, что Джанни Инфантино не должен продолжать возглавлять ФИФА. Мировому футболу необходимо новое руководство, которое сможет модернизировать систему управления, восстановить доверие к организации и принимать будущие решения совместно со всеми участниками процесса, предварительно оценивая их спортивные, экономические и социальные последствия, а не навязывая их в одностороннем порядке.

Отзыв одного предложения не стирает всё, что произошло ранее. Это лишь верхушка айсберга», – написал Тебас на своей странице в социальной сети Х.

Инфантино разрабатывал план продажи, который потенциально способен принести ему лично десятки миллионов фунтов стерлингов, а переговоры велись с фигурами, близкими к администрации президента США Дональда Трампа. Ряд футбольных организаций и спортивных деятелей осудили такое решение.

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